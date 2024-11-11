Судья АПЛ назвал фейковым видео, где он оскорбляет Клоппа

В Англии произошёл довольно громкий скандал. В социальных сетях появилось видео, на котором арбитр Дэвид Кут оскорбляет «Ливерпуль» и его бывшего тренера Юргена Клоппа. После появления видео PGMOL начал расследование и пока временно отстранил Кута от работы.

Как сообщает в социальных сетях журналист Даррен Льюис, арбитр Дэвид Кут категорически отрицает свою вину. По его словам, появившееся видео не является подлинным. PGMOL подключил технических экспертов, чтобы они изучили видео.

Отметим, что «Ливерпуль» сейчас является лидером чемпионата Англии и Лиги чемпионов.