В АПЛ отстранили судью после появления видео с оскорблениями Клоппа

В социальные сети просочилось видео, на котором арбитр Дэвид Кут говорит оскорбительные фразы о «Ливерпуле» и бывшем рулевом «красных» Юргене Клоппе. Организация PGMOL, которая в Англии отвечает на судейство, начала расследование.

После начала разбирательства PGMOL объявил о немедленном отстранении Дэвида Кута от работы. Этот судья не будет работать на матчах как минимум до завершения расследования.

До завершения всего процесса PGMOL не будет давать каких-либо комментариев или пояснений.

Отметим, что сейчас «Ливерпуль» является лидером Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов.