Скандал в Англии: Судья на видео оскорбил «Ливерпуль» и Клоппа

В Англии возникла скандальная ситуация. В социальных сетях появилось видео, на котором арбитр Дэвид Кут говорит негативные вещи о «Ливерпуле» и о бывшем тренере мерсисайдской команды Юргене Клоппе.

«Клопп? Он мудак, полный мудак. Он набрасывался на меня, когда я судил их матч с «Бёрнли» во время локдауна, а потом обвинял меня во лжи. Мне не интересно разговаривать со столь высокомерным человеком», - говорил Кут на видео в числе прочего.

При этом Кут говорил своему собеседнику, что видео не должно просочиться. Впрочем, сохранить тайну не удалось.

Теперь судейская организация PGMOL проводит проверку в отношении Дэвида Кута.