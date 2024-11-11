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Скандал в Англии: Судья на видео оскорбил «Ливерпуль» и Клоппа

11 Ноября 2024 • 18:20 Комментировать

В Англии возникла скандальная ситуация. В социальных сетях появилось видео, на котором арбитр Дэвид Кут говорит негативные вещи о «Ливерпуле» и о бывшем тренере мерсисайдской команды Юргене Клоппе.

«Клопп? Он мудак, полный мудак. Он набрасывался на меня, когда я судил их матч с «Бёрнли» во время локдауна, а потом обвинял меня во лжи. Мне не интересно разговаривать со столь высокомерным человеком», - говорил Кут на видео в числе прочего.

При этом Кут говорил своему собеседнику, что видео не должно просочиться. Впрочем, сохранить тайну не удалось.

Теперь судейская организация PGMOL проводит проверку в отношении Дэвида Кута.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дэвид Кут ещё теги
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