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Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити» слухи

11 Ноября 2024 • 17:33 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выбрал новичка для команды. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, специалист хотел бы видеть в числе своих подопечных защитника Педро Порро.

Камнем преткновения может стать высокая трансферная стоимость – «Тоттенхэм» запросит за 25-летнего игрока 96 миллионов евро. На текущий момент непонятно, будут ли готовы чемпионы Англии последних лет заплатить такие деньги.

Всего за «Тоттенхэм» Педро Порро провёл 67 официальных матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и двенадцать результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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