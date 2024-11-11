Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выбрал новичка для команды. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, специалист хотел бы видеть в числе своих подопечных защитника Педро Порро.

Камнем преткновения может стать высокая трансферная стоимость – «Тоттенхэм» запросит за 25-летнего игрока 96 миллионов евро. На текущий момент непонятно, будут ли готовы чемпионы Англии последних лет заплатить такие деньги.

Всего за «Тоттенхэм» Педро Порро провёл 67 официальных матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и двенадцать результативных передач на партнёров.