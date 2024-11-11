Аморим прибыл в Манчестер

39-летний португальский специалист Рубен Аморим вместе со своей командой прибыл в английский Манчестер. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Марка.

Напомним, после успешной работы в «Спортинге» Аморим был приглашен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

После 11 туров «красные дьяволы» занимают 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды 15 набранных очков.

Стоит сказать, что на посту рулевого «Манчестер Юнайтед» Аморим сменит Эрика тен Хага, который был уволен после провального старта команды в новом сезоне.