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«Манчестер Сити» решил купить одноклубника Захаряна слухи

11 Ноября 2024 • 16:31 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
23.11 20:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как стало известно Mirror Football, «Манчестер Сити» готов заплатить сумму отступных за 25-летнего испанца, которая составляет 60,5 млн евро. По данным источника, именно в Субименди «горожане» видят хорошую замену травмированному Родри Эрнандесу.

Напомним, в начале сезона Родри порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне Субименди принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.  

Трудовой договор Субименди с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2027 года.

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