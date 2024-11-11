Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как стало известно Mirror Football, «Манчестер Сити» готов заплатить сумму отступных за 25-летнего испанца, которая составляет 60,5 млн евро. По данным источника, именно в Субименди «горожане» видят хорошую замену травмированному Родри Эрнандесу.

Напомним, в начале сезона Родри порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне Субименди принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.

Трудовой договор Субименди с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2027 года.