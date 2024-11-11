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«Ливерпуль» потерял важного игрока

11 Ноября 2024 • 16:04 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Астон Вилла

Защитник Трент Александер-Арнольд угодил в лазарет «Ливерпуля» с травмой подколенного сухожилия. Как сообщает The Times, один из лидеров «красных» избежал более серьёзного повреждения и пропустит только несколько недель.

Источник отмечает, что Трент может пропустить матч против «Саутгемптона» 24 ноября, но должен быть готов к важным дальнейшим играм против «Реала» и «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/2025 Трент Александер-Арнольд провёл 15 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

«Ливерпуль» сейчас занимает первое место в турнирных таблицах Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд

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