«Ливерпуль» потерял важного игрока

Защитник Трент Александер-Арнольд угодил в лазарет «Ливерпуля» с травмой подколенного сухожилия. Как сообщает The Times, один из лидеров «красных» избежал более серьёзного повреждения и пропустит только несколько недель.

Источник отмечает, что Трент может пропустить матч против «Саутгемптона» 24 ноября, но должен быть готов к важным дальнейшим играм против «Реала» и «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/2025 Трент Александер-Арнольд провёл 15 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

«Ливерпуль» сейчас занимает первое место в турнирных таблицах Премьер-лиги и Лиги чемпионов.