Три топ-клуба хотят купить Нико Уильямса

Атакующий полузащитник сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс пользуется спросом среди европейских клубов. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 22-летнего вингера проявляют французский «ПСЖ», а также лондонские «Челси» и «Арсенал».

Трансферная стоимость Уильямса оценивается в 70 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Нико и баскским клубом истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании вингер провел 11 поединков, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.