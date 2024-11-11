Морган оскорбил нападающего «Арсенала» после матча с «Челси»

Журналист Пирс Морган критически высказался о нападающем «Арсенала» Кае Хаверце после лондонского дерби с «Челси». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Хаверц, ты ленивый идиот. Не забиваешь верные моменты. «Арсеналу» нужен настоящий форвард. Неужели Артета этого не понимает», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Хаверц провел 11 поединков. Немецкий нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После 11 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 19 баллов. Подопечные Микеля Артеты занимают четвертое место в таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков.