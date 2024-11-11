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«Манчестер Юнайтед» хочет купить форварда «Реала»

11 Ноября 2024 • 08:34 Комментировать

Форвард сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго может переехать на туманный Альбион, об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Согласно сведениям источника, в трансфере футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Родриго станет одной из главных целей манкунианцев после назначения на пост наставника Рубена Аморима.

Бразилец связан контрактными обязательствами с мадридским грандом до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Родриго провел 14 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.

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