«Манчестер Юнайтед» хочет купить форварда «Реала»

Форвард сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго может переехать на туманный Альбион, об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Согласно сведениям источника, в трансфере футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Родриго станет одной из главных целей манкунианцев после назначения на пост наставника Рубена Аморима.

Бразилец связан контрактными обязательствами с мадридским грандом до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Родриго провел 14 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.