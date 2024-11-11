«Реал» мог подписать Калафьори – названа причина отказа

Защитник Рикардо Калафьори мог перебраться в мадридский «Реал» вместо лондонского «Арсенала».

В конце июля «канониры» купили итальянца у «Болоньи», заплатив за трансфер порядка 45 млн евро. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, судьба Калафьори могла сложиться иначе – на него также претендовал «Реал». Гранд Ла Лиги отказался от подписания 22-летнего футболиста, посчитав его ценник слишком высоким. По аналогичной причине не был приобретён и Лени Йоро, в итоге оказавшийся в «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Реалу» совсем не помешал бы дополнительный центральный защитник: команда испытывает кадровые трудности в линии обороны, которые усугубились тяжёлой травмой Эдера Милитао.