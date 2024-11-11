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Фернандеш объяснил, почему ван Нистелрой важен для «Манчестер Юнайтед»

11 Ноября 2024 • 06:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о важности Руда ван Нистелроя для команды.

Нидерландец завершил работу в качестве исполняющего обязанности главного тренера: при нём «красные дьяволы» одержали три победы и однажды сыграли вничью. В следующем матче руководить командой будет уже новый постоянный рулевой – Рубен Аморим. Ван Нистелрой может покинуть клуб, если для него не найдётся места в тренерском штабе португальца.

«Руд любит «Манчестер Юнайтед», он хочет приносить радость игрокам. С ним все мы играли с улыбкой на лице – он просто хотел, чтобы мы наслаждались футболом. Нашей задачей было наилучшим образом попрощаться с ним в качестве главного тренера, ведь он сделал для нас много хорошего», – передаёт United Zone слова Фернандеша.

В последнем матче под руководством ван Нистелроя манкунианцы обыграли «Лестер» – 3:0.

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