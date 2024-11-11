Постекоглу: «Нестабильность «Тоттенхэма» – моя вина»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу взял на себя ответственность за неудачные результаты команды.

В домашнем поединке с «Ипсвичем», который прошёл в воскресенье, «шпоры» неожиданно потерпели поражение (1:2). Для «трактористов» эта победа стала первой в нынешнем розыгрыше Премьер-лиге.

«Наша непоследовательность в этом сезоне – моя вина, моя ответственность. Наши нестабильные результаты напрямую связаны со мной и моим подходом. Я должен попытаться исправить это», – заявил в послематчевом интервью Постекоглу.

«Тоттенхэм» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 11 туров. На счету команды 16 набранных очков.