Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий

В Английской премьер-лиге подошёл к концу 11-й тур. «Ливерпуль» ушёл на международную паузу лидером чемпионата – отрыв от «Манчестер Сити» составляет внушительные пять очков.

Согласно рейтингу Squawka, лидер атаки «красных» Мохамед Салах в настоящий момент занимает вторую строчку среди главных претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Первое место остаётся за полузащитником «Челси» Коулом Палмером.

Замыкает тройку нынешний лучший бомбардир лиги Эрлинг Холанн, представляющий «Манчестер Сити». Четвёртый – лучший ассистент Букайо Сака («Арсенал»), пятый – Кевин де Брёйне из того же «Манчестер Сити».