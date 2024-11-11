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Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий

11 Ноября 2024 • 05:35 Комментировать
Лестер
...
Челси
23.11 15:30

В Английской премьер-лиге подошёл к концу 11-й тур. «Ливерпуль» ушёл на международную паузу лидером чемпионата – отрыв от «Манчестер Сити» составляет внушительные пять очков.

Согласно рейтингу Squawka, лидер атаки «красных» Мохамед Салах в настоящий момент занимает вторую строчку среди главных претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Первое место остаётся за полузащитником «Челси» Коулом Палмером. 

Замыкает тройку нынешний лучший бомбардир лиги Эрлинг Холанн, представляющий «Манчестер Сити». Четвёртый – лучший ассистент Букайо Сака («Арсенал»), пятый – Кевин де Брёйне из того же «Манчестер Сити».

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