Гвардиола: «Будет здорово, когда мы снова выиграем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о проблемах команды.

«Горожане» проиграли четыре подряд матча во всех турнирах – такое произошло впервые при испанском наставнике. В двух последних турах Премьер-лиги действующие чемпионы уступили «Брайтону» и «Борнмуту» с одинаковым счётом – 1:2.

«Мы завоевали четыре чемпионских титула подряд, шесть титулов за семь лет, играя с такими «Борнмутами» и «Брайтонами», – высказывается Гвардиола, имея в виду высокий средний уровень соперников в чемпионате Англии. – Будет здорово, когда мы снова выиграем!» – приводит BeanymanSports слова рулевого «Сити».