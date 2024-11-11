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Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед»

11 Ноября 2024 • 04:30 Комментировать (1)
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Новый рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о том, в какой футбол будет играть команда.

Португалец приступает к работе в понедельник. В воскресенье он провёл прощальный поединок в лиссабонском «Спортинге» (победа 4:2 над «Брагой»).

«Я знаю, как будет играть «Манчестер Юнайтед» при мне на старте, ведь начинать нужно с хорошо знакомой структуры. Затем ты адаптируешься к игрокам, которые есть в команде, к ситуации с травмами, к игре отдельных исполнителей в атаке и обороне. Я узнаю всё это в ближайшие несколько недель.

У нас не так много времени на тренировки, поэтому я должен показать то, что знаю лучше всего», – передаёт The Athletic комментарии Аморима.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

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ИПСВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
11 Ноября 2024 в 05:11
Так же не забудь про "летающие бутсы" в раздевалке. Чтобы все было по заветам САФа
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