Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед»

Новый рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о том, в какой футбол будет играть команда.

Португалец приступает к работе в понедельник. В воскресенье он провёл прощальный поединок в лиссабонском «Спортинге» (победа 4:2 над «Брагой»).

«Я знаю, как будет играть «Манчестер Юнайтед» при мне на старте, ведь начинать нужно с хорошо знакомой структуры. Затем ты адаптируешься к игрокам, которые есть в команде, к ситуации с травмами, к игре отдельных исполнителей в атаке и обороне. Я узнаю всё это в ближайшие несколько недель.

У нас не так много времени на тренировки, поэтому я должен показать то, что знаю лучше всего», – передаёт The Athletic комментарии Аморима.