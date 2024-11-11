Онана – лучший в АПЛ по сухим матчам

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана лидирует в Премьер-лиге по количеству матчей без пропущенных голов.

В воскресенье «красные дьяволы» обыграли в родных стенах «Лестер», сохранив ворота в неприкосновенности (3:0). Для Онана это уже пятая игра «на ноль» в нынешнем розыгрыше чемпионата – лучший показатель среди всех вратарей АПЛ. Вторую строчку в рейтинге занимает Матц Селс из «Ноттингем Форест» – у него четыре сухих матча, третью позицию делят Давид Райя («Арсенал»), Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Ник Поуп («Ньюкасл») и Джордан Пикфорд («Эвертон») – по три.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице. После 11 туров команда набрала 15 очков, пропустив 12 голов и забив столько же.