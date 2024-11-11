Аморим высказался о ван Нистелрое

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о Руде ван Нистелрое.

Нидерландский специалист занимает пост временного тренера «красных дьяволов» до прихода португальца. В воскресенье «Юнайтед» обыграл «Лестер» (3:0) в последнем матче при ван Нистелрое. После паузы на игры сборных командой будет руководить новый наставник.

Сам Аморим подтвердил, что в понедельник обсудит ситуацию с ван Нистелроем. Пока неясно, станет ли бывший ассистент Эрика тен Хага частью нового тренерского штаба.

«Руд – легенда клуба, он проделал отличную работу. Скоро я всё разъясню», – приводит журналист Лаури Уитуэлл слова Аморима.