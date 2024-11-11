Казус Гвардиолы, беззубость «Барселоны», ренессанс «Реала»: Чем запомнились матчи выходных в топ-5 лигах

«Манчестер Сити» подлил пораженческий путь, «Реал» стал соревноваться с «Барселоной» по числу травм, «Байер» продолжил утопать в ничейном болоте. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, как прошли туры в топовой пятёрке европейских национальных чемпионатов.

Флешбек из марта 2017-го

Во Франции «ПСЖ» вёл 4:0 у «Анже» – и пропустил дважды в компенсированное время впервые со знаменитого поражения в Лиге чемпионов от «Барселоны» 1:6. «Монако» сохранил отставание от парижского клуба в шесть очков, еле одолев «Страсбург». «Гавр» прописался на крупный проигрыш «Реймсу». Кузяев появился на замену на 80-й минуте, Сафонов остался на лавке, Головин пропустил тур из-за травмы.

Холанн зря забивает

У «Манчестер Сити», оказывается, всё серьёзно. Кто знал, что вылет из «третьесортного» Кубка лиги от «Тоттенхэма» станет предтечей трёх новых поражений «небесно-голубых» в более статусных турнирах? Четыре проигрыша кряду – ни разу не шутки. Пример с «Тоттенхэма» в этом плане взяли «Борнмут» (в АПЛ), лиссабонский «Спортинг» (в Лиге чемпионов) и «Брайтон» (снова в чемпионате). Холанн больше не решает – Эрлинг забил в середине первого тайма, но «чайки» ближе к концу матча установили итоговые 2:1.

Всё для Слота

У «Ливерпуля» на выходных были поводы только для радости. Сами «красные» справились с «Астон Виллой» – 2:0 за счёт голов Нуньеса и Салаха. «Челси» и «Арсенал» поделили очки в дерби (гол Педру Нету против мяча Мартинелли). За последние пять туров они выиграли лишь по разу. «Ноттингем Форест» пострадал от «Ньюкасла» (1:3) и выпал из первой тройки, куда шагнул «Челси». Отрыв «Ливерпуля» от второго места – пять очков, от третьего – девять. «Манчестер Юнайтед», приободрившийся после ухода тен Хага, разнёс 3:0 «Лестер» и готовится встречать Аморима.

Новая головная боль для Анчелотти

«Барселона», не бившая в створ (за исключением спорно отменённого гола), решила вернуть в Ла Лигу интригу. «Реал Сосьедад» минимально обыграл её даже без Захаряна. Де Йонг опять получил травму – его заменили в перерыве. Ямаль и вовсе не попал в заявку. У мадридского «Реала» соперник был более сильный, судя по таблице, – «Осасуна». И «сливочные» выиграли с конкретным превосходством – 4:0. Хет-трик у Винисиуса, ещё гол у ставшего более альтруистичным Беллингема. Новые травмы у Родриго, Васкеса и Милитао, выбывшего вообще до конца сезона. По потерянным очкам «Реал» отстаёт от «Барселоны» на три очка – всё не так страшно. Мадридский «Атлетико» переиграл «Мальорку» – гол Хулиан Альвареса там остался единственным.

Чалханоглу смазал пенальти – это редкость

«Интер» и «Наполи» сошлись в сражении за первое место в Серии А. Ничья больше на руку команде Конте – она сохранила лидерство. Чалханоглу избрал компромиссный вариант: он забил с игры и этим нейтрализовал гол Мактоминая, зато потом не реализовал пенальти (штанга) и угробил впечатляющую персональную серию. Да, «Наполи» по-прежнему на пьедестале, но «Интер», «Аталанта», «Лацио» и «Фиорентина» позади всего на одно очко. Мало пропускающий в чемпионате «Ювентус» одолел в дерби «Торино», а «Милан» повеселился на 3:3 с «Кальяри», победу над которым упустил в концовке.

Компани и компания наращивают отрыв

«Бавария» идёт в Бундеслиге по нисходящей, спускаясь каждый тур по голевой лестнице на две ступеньки. 5:0 с «Бохумом», 3:0 с берлинским «Унионом» – и вот 1:0 с «Санкт-Паули». Кейн без гола – Мусиала с голом. Но у «Байера» дела всё равно не в пример хуже. Третья подряд ничья в турнире – на сей раз с «Бохумом». И камбэк работает в обратную сторону – «аптекари» упустили победу на 89-й минуте. Дортмундская «Боруссия» вдесятером устроилась на поражение от «Майнца», а мёнхенгладбахская сыграла по полям с «РБ Лейпцигом». Превышение «Баварией» второго места составляет пять очков.

Кирилл Иванцов