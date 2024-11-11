Артета рассказал, как травмы повлияли на «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о проблемах с травмами.

Одной из главных проблем «канониров» в нынешнем сезона стала травма капитана Мартина Эдегора: норвежец отсутствовал с конца августа по начало текущего месяца, в воскресном матче с «Челси» (1:1) он впервые с лета вышел в старте команды.

«Мартин не тренировался с командой почти шесть недель. С такими игроками всё складывается гораздо лучше, и сегодня это было видно. Конечно, речь идёт о достижении победного результата, но сегодня всё шло более гладко.

Мы сталкивались с необходимостью каждый день менять что-то важное, потому что нужно было решать одну проблему за другой», – сказал Артета после дерби с «Челси».