«Манчестер Юнайтед» интересен звёздный игрок атаки «Челси»

«Манчестер Юнайтед» включил в список интересов нападающего «Челси» Кристофера Нкунку.

Француз не проходит в стартовый состав «синих» в матчах Премьер-лиги, поэтому не исключает возможность скорого ухода. По сообщениям L'Equipe, за ситуацией следит «Манчестер Юнайтед», рассматривающий возможность подписания форварда в случае его доступности в предстоящих трансферных окнах.

Отмечается, что Нкунку не намерен быть «второй скрипкой» – он может настоять на своей продаже, если Энцо Мареска не пересмотрит его роль.

14 ноября Кристоферу исполнится 27 лет. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро.