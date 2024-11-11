Эдегор высказался о положении «Арсенала» в текущем сезоне

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор ответил на вопрос о текущем положении команды.

«Канониры» были вынуждены обходиться без норвежца, получившего травму, с конца августа. В воскресенье полузащитник впервые после возвращения в строй вышел в старте – он отметился результативной передачей в поединке с «Челси» (1:1).

Команда Микеля Артеты не смогла победить в четвёртом подряд матче Премьер-лиги. После 11 туров вице-чемпионы прошлого розыгрыша располагаются на четвёртой строчке с 19 очками.

«Впереди длинный сезон, нам предстоит долгий путь. В декабре прошлого года у нас тоже был трудный отрезок, но мы вернулись. Мы знаем, какими качествами обладаем, какой у нас менталитет, и нам просто нужно не останавливаться», – заявил в интервью Sky Sports Эдегор.