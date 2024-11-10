Поттер рассказал, что думает о нынешнем «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о текущем положении команды.

В воскресенье команда Энцо Марески сыграла вничью с «Арсеналом» в домашнем дерби (1:1). После 11 туров «синие» занимают третье место в турнирной таблице.

«Челси» задался целью подписывать молодых игроков. В клубе хотят построить команду, которая будет стремительно прогрессировать.

Сейчас у «Челси» есть тренер с чётким стилем игры, и на основании этого они могут принимать решения о том, игроки с какими качествами им нужны. Дело не только в таланте, но и в том, что ты можешь дать как личность, сможешь ли ты справиться с задачей в таком клубе, как «Челси», – заявил Поттер, возглавлявший лондонский гранд с сентября 2022 по апрель 2023 года.