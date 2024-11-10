«Челси» оказался в тройке впервые с сезона-2021/22

Лондонский «Челси» впервые за долгое время оказался в верхней тройке турнирной таблицы Английской премьер-лиги.

В воскресенье команда Энцо Марески сыграла вничью с «Арсеналом» в родных стенах (1:1). Таким образом, после 11 туров «синие» располагаются на третьем месте с 19 набранными очками, уступая лишь «Ливерпулю» (28) и «Манчестер Сити» (23). По данным BBC, «Челси» впервые с сезона-2021/22 оказался в топ-3 АПЛ. В том розыгрыше команда под руководством Томаса Тухеля финишировала третьей.

Стоит отметить, что «Арсенал», «Ноттингем Форест» и «Брайтон» набрали те же 19 очков, что и «Челси», однако именно у «пенсионеров» на данный момент лучшая разница забитых и пропущенных голов.