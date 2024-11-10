Эдегор – о своём возвращении: «Невероятно»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор залечил травму и впервые за долгое время вышел в стартовом составе.

Норвежец провёл полный матч против «Челси» (1:1), отметившись результативной передачей. Для полузащитника это первый выход в основе «канониров» с конца августа.

«Невероятно... Я снова занимаюсь любимым делом. Это был самый долгий период без игры в футбол за всю мою жизнь. Я рад вернуться на поле, хоть и разочарован, что мы не смогли выиграть.

Мы с фитнес-тренерами и физиотерапевтами проделали серьёзную работу, они подталкивали меня каждый день. Я хотел вернуться как можно скорее, и сегодня я чувствовал себя хорошо. Не ожидал, что отыграю все 90 минут, так как провёл всего три тренировки с командой», – поведал в разговоре со Sky Sports Эдегор.