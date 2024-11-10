Артета прокомментировал ничью «Арсенала» с «Челси»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета не слишком доволен ничейным исходом дерби с «Челси» (1:1).

«Канониры» вышли вперёд на 60-й минуте благодаря голу Габриэла Мартинелли, но удержать победный счёт на «Стэмфорд Бридж» не смогли. Точный удар Педру Нету на 70-й минуте спас «синих» от поражения.

«Разочарование от упущенной победы сильнее, чем удовлетворение от набранного очка, и после просмотра матча, думаю, это ощущение будет ещё сильнее. Мы доминировали над соперниками, были лучше в большинстве фаз. Очень обидно пропускать после забитого гола – это было очень плохо, мы не можем это принять», – сказал в интервью Sky Sports Артета.