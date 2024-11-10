Мареска дал оценку игре «Челси» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что думает о ничьей в матче против «Арсенала» (1:1).

«Канониры» открыли счёт на 60-й минуте усилиями Габриэла Мартинелли. Спустя десять минут Педру Нету установил на табло окончательный результат.

«Мне понравилась игра, безусловно. Нам достаточно хорошо знаем соперника, и мы здорово справлялись. Теперь мы отдохнём, а затем продолжим работу.

Сегодня мы отлично действовали в обороне. Был эпизод с пропущенным голом, но в остальном мы были хороши.

«Мы – «Челси», мы хотим биться лицом к лицу с любой командой. Важно донести это до всех», – сказал в беседе с BBC Sport Мареска.