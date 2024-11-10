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«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в дерби с «Челси»

10 Ноября 2024 • 21:52 Комментировать
Челси
1:1
Арсенал
окончен

Сегодня, 10 ноября, «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги. Лондонское дерби завершилось со счетом 1:1.

Данный результат позволил «Арсеналу» продлить беспроигрышную серию в противостоянии с «Челси» до шести матчей. Последний раз «синие» обыгрывали «канониров» в августе 2021 года.

Стоит сказать, что на своем поле «Челси» не побеждал «Арсенал» вообще с мая 2019 года.

После 11 туров «Челси» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 19 очков. Такое же количество баллов у идущего четвертым «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон

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