«Челси» с «Арсеналом» разошлись миром

В центральном матче 11-го тура Премьер-лиги «Челси» принимал «Арсенал».

В дебюте после сольного прохода Коул Палмер пробил с дальней дистанции под перекладину, но в красивом прыжке вратарь спас свою команду. Отдавал Деклан Райс в штрафную соперника, быстро разыграв штрафной, туда ворвался Кай Хаверц и отправил снаряд в сетку мимо вышедшего голкипера. Но ВАР показал вне игры. Мог убегать на ворота соперника Николас Джексон после заброса от Мойсеса Кайседо, но вышел вратарь за пределы штрафной и отвел угрозу.

Во втором тайме пробивал в падении с лета из пределов штрафной Уэсли Фофана после паса от Нони Мадуэке, но мяч полетел над перекладиной. На 60-й минуте подхватил мяч на углу штрафной Мартин Эдегор и выдал на дальнюю штангу, куда ворвался Габриэл Мартинелли и без сопротивления пробил точно в ближний нижний угол ворот - 0:1. Вскоре отличным пасом Энцо Фернандес вывел Педру Нету на свободное пространство, а тот метров с 22 пробил точно в ближний нижний угол ворот, застав врасплох голкипера - 1:1. Выскочил один на один с голкипером Джексон после заброса от Мало Гюсто и отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

У соперников по 19 очков, они делят третье место.