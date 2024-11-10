Ван Нистелрой подвёл итоги своей работы у руля «Манчестер Юнайтед»

После увольнения Эрика тен Хага временным тренером «Манчестер Юнайтед» стал Руд ван Нистелрой. В четырёх играх под руководством нидерландца команда добилась трёх побед при одной ничьей. После воскресной победы над «Лестером» (3:0) ван Нистелрой дал комментарий о своём периоде у руля команды.

«Мы сказали: «Давайте извлечём максимум из этих четырёх игр». Думаю, мы неплохо справились. Это был короткий, но удивительный период. Мы находились в неопределённом положении, но старались делать свою работу и помогать клубу. Фанаты поддерживали меня и команду, это был особенный момент. Мы завершили отрезок хорошими результатами, но этого не хватит, чтобы отблагодарить фанатов», - сказал ван Нистелрой BBC.

С понедельника тренером «Манчестер Юнайтед» будет Рубен Аморим.