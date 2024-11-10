Ван Нистелрой прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой дал комментарий после крупной победы над «Лестером» (3:0).
«Это было профессионально. Было видно, что игроки боролись на поле. Мы забили два отличных гола и создавали моменты, но у нас не было настоящего контроля над игрой. Мы набрали важные три очка. Бруну в последних матчах забил несколько важных голов и отдавал голевые передачи. Такой Бруну лучше всего помогает команде. Я хотел, чтобы Гарначо оказал влияние после выхода на замену. Рад, что это работало», - цитирует ван Нистелроя BBC.
В понедельник главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет Рубен Аморим.
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