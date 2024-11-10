Фернандеш покорил отметку в 100 голевых действий АПЛ – ему понадобилось на один матч больше, чем Роналду

Полузащитник Бруну Фернандеш в воскресенье провёл свой 250-й матч за «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» разгромили «Лестер» со счётом 3:0, а Фернандеш записал на свой счёт гол и голевой пас на партнёра.

Как сообщает Opta, Фернандеш покорил отметку в 100 результативных действий в Английской премьер-лиге. Для этого португальцу понадобилось 170 матчей. Криштиану Роналду, для сравнения, эту же отметку покорил в 169-м матче.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведёт 24 ноября – против «Ипсвича» на выезде.