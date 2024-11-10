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«Тоттенхэм» провалил домашний матч с аутсайдером

10 Ноября 2024 • 19:06 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Ипсвич

«Тоттенхэм» продолжает штормить в разгаре сезона, «шпоры» то побеждают, то проигрывают всем подряд. В домашней встрече с аутсайдерами из «Ипсвича» лондонцы выглядели неубедительно.

В дебютном отрезке Сон Хын Мин забросил мяч во вратарскую, куда ворвался Бреннан Джонсон и подставил ногу, уже был отыгран голкипер, но получилось рядом со штангой. Лейф Дэвис в ответ от правого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной, откуда затылком пробил по воротам Кэмерон Берджесс, но угодил в перекладину. Доминик Соланке принял мяч в чужой штрафной и пробил с разворота в ближний угол, каким-то чудом спас свою команду кипер. На 31-й минуте подача с правого фланга в штрафную «Тоттенхэма», взлетел мяч над штрафной после борьбы футболистов, сориентировался Сэмми Шмодикс и ударом через себя прошил голкипера - 0:1. Контратака «Ипсвича», пошла передача на Шмодикса, который прострелил во вратарскую, сыграл на выходе вратарь, но отбил в своего же защитника, первым сориентировался Лиам Делап и поразил пустые ворота - 0:2.

В середине второго тайма Педро Порро от правого углового флажка выполнил подачу на ближнюю штангу, куда набежал Родриго Бентанкур и головой вколотил мяч в сетку - 1:2.

«Тоттенхэм» - десятый, соперник же выбрался из зоны вылета.

Протокол игры  
Тоттенхэм1:2Ипсвич
  31'Шмодикс Сэмми (0:1)
  43'Делап Лиам (0:2)
(1:2) Бентанкур Родриго69'  
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианДрэгушин РадуУдоджи ДестиниКулушевски ДеянСарр Пап Матар 66' (Вернер Тимо ( 66') Бентанкур Родриго  78' 84' (Мэддисон Джеймс ( 84') Джонсон Бреннан 84' (Биссума Ив ( 84') Соланке ДоминикХын Мин Сон
Запасные: Бергвалль ЛукасДэвис БенГрэй АрчиЛэнкшир УиллСпенс ДжедФорстер Фрейзер
Мурич АриянетТуанзебе Аксел  21'О'Ши ДараБерджесс КэмеронДжонсон Бен  65'Морси СэмКаюсте Йенс 90' (Луонго Массимо ( 90') Дэвис Лейф  90'Хатчинсон Омари  90'Делап Лиам  46' 70' (Хирст Джордж ( 70') Шмодикс Сэмми 71' (Кларк Джек ( 71')
Запасные: Чаплин КонорБёрнс УэсВулфенден ЛюкКларк ГарриУолтон КристианТаунсед Конор
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