«Тоттенхэм» провалил домашний матч с аутсайдером

«Тоттенхэм» продолжает штормить в разгаре сезона, «шпоры» то побеждают, то проигрывают всем подряд. В домашней встрече с аутсайдерами из «Ипсвича» лондонцы выглядели неубедительно.

В дебютном отрезке Сон Хын Мин забросил мяч во вратарскую, куда ворвался Бреннан Джонсон и подставил ногу, уже был отыгран голкипер, но получилось рядом со штангой. Лейф Дэвис в ответ от правого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной, откуда затылком пробил по воротам Кэмерон Берджесс, но угодил в перекладину. Доминик Соланке принял мяч в чужой штрафной и пробил с разворота в ближний угол, каким-то чудом спас свою команду кипер. На 31-й минуте подача с правого фланга в штрафную «Тоттенхэма», взлетел мяч над штрафной после борьбы футболистов, сориентировался Сэмми Шмодикс и ударом через себя прошил голкипера - 0:1. Контратака «Ипсвича», пошла передача на Шмодикса, который прострелил во вратарскую, сыграл на выходе вратарь, но отбил в своего же защитника, первым сориентировался Лиам Делап и поразил пустые ворота - 0:2.

В середине второго тайма Педро Порро от правого углового флажка выполнил подачу на ближнюю штангу, куда набежал Родриго Бентанкур и головой вколотил мяч в сетку - 1:2.

«Тоттенхэм» - десятый, соперник же выбрался из зоны вылета.