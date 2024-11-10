«МЮ» разгромил «Лестер» в последнем матче без Аморима

«МЮ» заиграл после ухода главного тренера и даже без ощутимого перевеса дома над «Лестером» добился победы.

На 17-й минуте зацепился за мяч на фланге Амад Диалло и сбросил пяткой назад на Бруну Фернандеша, который сместился в центр и с линии штрафной пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для голкипера - 1:0. Факундо Буонанотте вырезал идеальный пас в штрафную на Уилфреда Ндиди, который ворвался в штрафную, но в ближнем бою переиграть голкипера не смог. В конце тайма подхватил мяч на фланге Нуссаир Мазрауи и подал на дальнюю штангу, где в борьбе с Фернандешем срезал мяч коленом в свои ворота защитник Виктор Кристиансен - 2:0. На 82-й минуте протащил мяч штрафной соперника Фернандеш по центру и отдал поперек на Алехандро Гарначо, который вторым касанием отправил снаряд точно в дальний верхний угол ворот - 3:0. С понедельника с манкунианцами начинает работать Рубен Аморим.

«МЮ» идет 13-м, соперник - 15-й.