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«МЮ» разгромил «Лестер» в последнем матче без Аморима

10 Ноября 2024 • 19:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Лестер
окончен

«МЮ» заиграл после ухода главного тренера и даже без ощутимого перевеса дома над «Лестером» добился победы.

На 17-й минуте зацепился за мяч на фланге Амад Диалло и сбросил пяткой назад на Бруну Фернандеша, который сместился в центр и с линии штрафной пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для голкипера - 1:0. Факундо Буонанотте вырезал идеальный пас в штрафную на Уилфреда Ндиди, который ворвался в штрафную, но в ближнем бою переиграть голкипера не смог. В конце тайма подхватил мяч на фланге Нуссаир Мазрауи и подал на дальнюю штангу, где в борьбе с Фернандешем срезал мяч коленом в свои ворота защитник Виктор Кристиансен - 2:0. На 82-й минуте протащил мяч штрафной соперника Фернандеш по центру и отдал поперек на Алехандро Гарначо, который вторым касанием отправил снаряд точно в дальний верхний угол ворот - 3:0. С понедельника с манкунианцами начинает работать Рубен Аморим.

«МЮ» идет 13-м, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:0Лестер
(1:0) Фернандеш Бруну17'  
(2:0) Кристиансен Виктор38'  
(3:0) Гарначо Алехандро82'  
Онана АндреДалот Диогу 57' (Гарначо Алехандро ( 57') Де Лигт МаттейсМартинес ЛисандроМазрауи НуссаирКаземиро Карлос 79' (Эриксен Кристиан ( 79') Угарте МануэльДиалло АмадФернандеш БрунуРэшфорд Маркус 57' (Эванс Джонни ( 57') Хёйлунн Расмус 75' (Зиркзее Джошуа ( 75')
Запасные: Линделоф ВикторАнтониХитон ТомБайындыр АлтайМаунт Мэйсон
Хермансен МадсДжастин Джеймс 83' (Макатир Кейси ( 83') Фас ВаутВестергор ЯнникКристиансен ВикторСумаре БубакариУинкс ГарриНдиди Уилфред 70' (Эль-Ханнус Билаль ( 70') Буонанотте Факундо  63'Айю Джордан 88' (Эдуар Одсонн ( 88') Фатаву Абдул
Запасные: Мавидиди СтефиКоуди КонорСкипп ОливерОколи МемеЧодури ХамзаУорд Дэнни II
10 ноября. Стадион "Олд Траффорд".
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Евро-Футбол.Ру,
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