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«Ноттингем Форест» не смог закрепиться в тройке, уступив «Ньюкаслу»

10 Ноября 2024 • 18:59 Комментировать
Ноттингем Форест
1:3
Ньюкасл
окончен

Открытие стартовых туров Премьер-лиги «Ноттингем Форест» не смог закрепиться на третьем месте по итогам матча с «Ньюкаслом». Поначалу у «лесников» всё получалось, они выиграли первый тайм после кросса, который выполнил Энтони Эланга на голову Джейсона Мурильо - 1:0.

На 54-й минуте подача углового у гостей, соперник выиграл борьбу, но Александр Исак был расторопнее всех на подборе - 1:1. Он же мог оформить дубль, но плотный удар был немного неточным. На 73-й минуте очень красивый и столь важный гол забил Жоэлинтон - 1:2. В концовке в контратаке Харви Барнс снял все вопросы - 1:3.

«Ноттингем» остается третьим, у соперника на очко меньше.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:3Ньюкасл
(1:0) Мурильо Джейсон21'  
  54'Исак Александр (1:1)
  72'Жоэлинтон (1:2)
  83'Барнс Харви (1:3)
Селс МатцЭйна ОлаМиленкович НиколаМурильо ДжейсонМорено Алекс 88' (Уорд-Праус Джеймс ( 88') Йейтс Райан  65'Домингес Николас 74' (Соса Рамон ( 74') Эланга Энтони 88' (Авонийи Тайво ( 88') Гиббс-Уайт Морган 59' (Андерсон Эллиот ( 59') Хадсон-Одои Каллум 59' (Силва Жота ( 59') Вуд Крис
Запасные: Родригес Фелипе IIУильямс НекоБоли ВийиМигель Карлос
Поуп НикЛивраменто ВалентиноШёр ФабианБёрн Дэн  7'Холл ЛьюисЛонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок Джо 69' (Тонали Сандро ( 69') Гордон Энтони 80' (Барнс Харви ( 80') Исак Александр 90' (Осула Вильям ( 90') Жоэлинтон
Запасные: Таргетт МэттМёрфи ДжейкобМайли ЛьюисДубравка МартинАльмирон МигельКелли Ллойд
10 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ноттингем Форест

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