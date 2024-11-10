«Ноттингем Форест» не смог закрепиться в тройке, уступив «Ньюкаслу»

Открытие стартовых туров Премьер-лиги «Ноттингем Форест» не смог закрепиться на третьем месте по итогам матча с «Ньюкаслом». Поначалу у «лесников» всё получалось, они выиграли первый тайм после кросса, который выполнил Энтони Эланга на голову Джейсона Мурильо - 1:0.

На 54-й минуте подача углового у гостей, соперник выиграл борьбу, но Александр Исак был расторопнее всех на подборе - 1:1. Он же мог оформить дубль, но плотный удар был немного неточным. На 73-й минуте очень красивый и столь важный гол забил Жоэлинтон - 1:2. В концовке в контратаке Харви Барнс снял все вопросы - 1:3.

«Ноттингем» остается третьим, у соперника на очко меньше.