«Ноттингем Форест» не смог закрепиться в тройке, уступив «Ньюкаслу»

Открытие стартовых туров Премьер-лиги «Ноттингем Форест» не смог закрепиться на третьем месте по итогам матча с «Ньюкаслом». Поначалу у «лесников» всё получалось, они выиграли первый тайм после кросса, который выполнил Энтони Эланга на голову Джейсона Мурильо - 1:0.
На 54-й минуте подача углового у гостей, соперник выиграл борьбу, но Александр Исак был расторопнее всех на подборе - 1:1. Он же мог оформить дубль, но плотный удар был немного неточным. На 73-й минуте очень красивый и столь важный гол забил Жоэлинтон - 1:2. В концовке в контратаке Харви Барнс снял все вопросы - 1:3.
«Ноттингем» остается третьим, у соперника на очко меньше.
Протокол игры
|(1:0) Мурильо Джейсон21'
|54'Исак Александр (1:1)
|72'Жоэлинтон (1:2)
|83'Барнс Харви (1:3)
Селс Матц•Эйна Ола•Миленкович Никола•Мурильо Джейсон•Морено Алекс88' (Уорд-Праус Джеймс (88') •Йейтс Райан• 65'Домингес Николас74' (Соса Рамон (74') •Эланга Энтони88' (Авонийи Тайво (88') •Гиббс-Уайт Морган59' (Андерсон Эллиот (59') •Хадсон-Одои Каллум59' (Силва Жота (59') •Вуд Крис
Запасные: Родригес Фелипе II•Уильямс Неко•Боли Вийи•Мигель Карлос
Поуп Ник•Ливраменто Валентино•Шёр Фабиан•Бёрн Дэн• 7'Холл Льюис•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Уиллок Джо69' (Тонали Сандро (69') •Гордон Энтони80' (Барнс Харви (80') •Исак Александр90' (Осула Вильям (90') •Жоэлинтон
10 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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