«Челси» и «Арсенал» объявили составы на дерби

В главном матче одиннадцатого тура Английской премьер-лиги сразятся «Челси» и «Арсенал». Стартовые составы команд на дерби Лондона уже известны, и мы приводим их ниже.

Рулевой «Челси» Энцо Мареска решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Санчес, Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Лавия, Нето, Мадуэке, Палмер, Джексон.

Наставник «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, доверил места на поле следующим футболистам: Райя, Уайт, Габриэль, Салиба, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Матч «Челси» - «Арсенал» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.