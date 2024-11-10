Тухель связался с Рэшфордом

В январе Томас Тухель начнёт работать на должности главного тренера сборной Англии. Как сообщает The Sun, немецкий специалист связался с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом и поделился своими мыслями. Тухель является большим поклонником Рэшфорда и хочет видеть его в составе. Немец считает, что некоторые проблемы английской сборной на Евро-2024 были связаны с отсутствием Маркуса.

Всего за сборную Англии Маркус Рэшфорд провёл 60 матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и 6 голевых передач на партнёров.

В последний раз Рэшфорд играл за сборную Англии в марте 2024 года.