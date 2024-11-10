«Манчестер Юнайтед» может подписать экс-игрока «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает Mirror, «красные дьяволы» проявляют интерес к бывшему футболисту «Реала» и «Манчестер Сити» Данило. Новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим считает, что 33-летний Данило усилил бы оборонительную линию команды.

«Ювентус» может продать Данило в январе, чтобы не потерять через полгода бесплатно. Как известно, действующий контракт бразильца рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Остаётся добавить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Данило в 7 миллионов евро.