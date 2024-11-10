Фернандеш проводит 250-й матч за «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Лестера». Полузащитник Бруну Фернандеш вышел на футбольное поле с первых минут. Для португальца это юбилейный, 250-й матч за «красных дьяволов».

В предыдущих 249 играх за «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш записал на свой счёт 82 гола и 72 результативных паса на партнёров.

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» можно в текстовой трансляции. Отметим, что «красные дьяволы» сейчас занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Напомним, что с понедельника тренером «Манчестер Юнайтед» будет Рубен Аморим.