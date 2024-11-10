«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» связались с Та

Следующим летом Джонатан Та обретёт статус свободного агента, ведь продлевать контракт с леверкузенским «Байером» защитник не собирается. Очевидно, на трансферном рынке разгорится серьёзная борьба за подписание футболиста. Как сообщает Fichajes, с Та уже связались «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Каталонцы и манкунианцы обсудили возможный трансфер игрока.

Ранее в прессе писали об интересе к 28-летнему Та со стороны других клубов, в частности со стороны «Баварии».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джонатана Та в 30 миллионов евро.