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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» связались с Та

10 Ноября 2024 • 16:49 Комментировать

Следующим летом Джонатан Та обретёт статус свободного агента, ведь продлевать контракт с леверкузенским «Байером» защитник не собирается. Очевидно, на трансферном рынке разгорится серьёзная борьба за подписание футболиста. Как сообщает Fichajes, с Та уже связались «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Каталонцы и манкунианцы обсудили возможный трансфер игрока. 

Ранее в прессе писали об интересе к 28-летнему Та со стороны других клубов, в частности со стороны «Баварии».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джонатана Та в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Джонатан Та Байер ещё теги
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