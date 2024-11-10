«Тоттенхэм» назвал состав на игру против «Ипсвича»

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Ипсвич». Главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав следующих футболистов:

Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, Удоги, Бентанкур, Сарр, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Сон.

«Тоттенхэм» и «Ипсвич» начнут матч в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на девятой позиции в турнирной таблице английского чемпионата.