Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» объявил состав на последний матч перед приходом Аморима

10 Ноября 2024 • 15:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1 1.37 X 5.50 2 8.00
Через 0 ч. 50 мин.

В понедельник на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» начнёт работать Рубен Аморим, а пока что команда под руководством Руда ван Нистелроя сыграет против «Лестера». Нидерландец включил в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Далот, де Лигт, Мартинес, Мазрауи, Каземиро, Угарте, Фернандеш, Диалло, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
05:32
«Я предпочёл страсть деньгам»: Де Дзерби сказал игрокам «Марселя», что мог возглавить «Манчестер Юнайтед»
02:28
Манчестер Юнайтед - Лестер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Ноября
16:27
Актуальный прогноз и ставка на Манчестер Юнайтед — Лестер АПЛ — 10 ноября 2024
13:00
Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на назначение Аморима 4
12:21
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Лестер АПЛ — 10 ноября 2024
01:21
Амад Диалло ответил на вопрос о будущем в «Манчестер Юнайтед»
00:40
«Ювентус» поборется с тремя топ-клубами АПЛ за форварда Дэвида
08 Ноября
23:45
Аморим поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Угарте
23:18
Три гранда АПЛ поспорят за форварда «ПСЖ» Коло-Муани в январе
23:10
«Манчестер Юнайтед» вернулся к кандидатуре защитника за 85 млн евро
20:29
Тренера «Манчестер Юнайтед» дисквалифицировали 1
18:38
Ван Нистелрой высказался о скором приходе Аморима в «Манчестер Юнайтед» 1
06:04
Вингер «Манчестер Юнайтед» Диалло рассказал, что думает об Амориме
07 Ноября
22:17
В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить две позиции в январе
16:13
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал, кого назначил бы тренером 1
02:59
«Барселона» и «Реал» следят за игроком «Манчестер Юнайтед»
06 Ноября
22:49
Нистелрой дал совет Хёйлунну 1
15:24
Йоро готов к дебюту за «Манчестер Юнайтед»
05 Ноября
06:13
Аморим назвал ключевое отличие АПЛ от чемпионата Португалии
04:27
Аморим не будет решать вопрос продления контрактов игроков «Манчестер Юнайтед»
00:37
Аморим ответил на вопрос о своём стиле игры
04 Ноября
22:37
Аморим: «Гвардиола – лучший тренер в мире, «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире» 1
21:58
Маунт вернулся к тренировкам в общей группе
21:46
Аморим – о назначении в «Манчестер Юнайтед»: «Лучшая и худшая неделя в моей жизни»
01:20
Мазрауи ответил, что изменилось в «Манчестер Юнайтед» после ухода тен Хага
00:26
«Манчестер Юнайтед» запланировал трансфер восходящей звезды с солидным ценником
03 Ноября
22:49
Ван Нистелрой оценил тренерский уровень Аморима
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя «Монако» потерял Головина - названа причина Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак» Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Флик обратился к президенту «Барселоны» с необычной просьбой
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.11.24 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ипсвич Ипсвич
1.29 6.00 8.00
Видео
10.11.24 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ньюкасл Ньюкасл
3.05 3.50 2.19
Видео
10.11.24 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Лестер
1.38 5.20 6.40
Видео
10.11.24 в 19:30
Челси Челси
Арсенал Арсенал
3.05 3.70 2.13
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Ноября
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал состав на игру против «Ипсвича»
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на последний матч перед приходом Аморима
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Реал» активизировал переговоры по игроку «Ливерпуля»
14:47 · Англия. Премьер-лига
Конате: «В конце сезона сможем оценить, как Слот повлиял на нас»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Слот ответил на вопрос о вратарской позиции «Ливерпуля»
07:45 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Челси» Мадуэке – о своей игре: «Я могу гораздо лучше»
07:28 · Англия. Премьер-лига
Салах обошёл Анри по ассистам в Премьер-лиге 1
07:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» пыталась перехватить молодую звезду, которую подписал «Челси»
06:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на игрока с ценником в 40 млн евро слухи
05:32 · Англия. Премьер-лига
«Я предпочёл страсть деньгам»: Де Дзерби сказал игрокам «Марселя», что мог возглавить «Манчестер Юнайтед» слухи
05:18 · Англия. Премьер-лига
Звёздный игрок «Ливерпуля» мог уйти летом – его пришлось уговаривать слухи
04:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» набрал 28 очков после 11 туров – больше было только однажды
04:38 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой сравнил давление в «Манчестер Юнайтед» и «Реале»
04:17 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Долгосрочное планирование «Челси» начинает приносить результат»
03:13 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ и «Бавария» поспорят за игрока «Спортинга»
03:04 · Англия. Премьер-лига
Салах находится в шаге от рекорда Руни
02:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брайтона» Хюрцелер объяснил победу над «Манчестер Сити»
02:39 · Англия. Премьер-лига
Слот ответил на вопрос об успехах «Ливерпуля»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх назвал главную сильную сторону «Ливерпуля» при Слоте
01:43 · Англия. Премьер-лига
Эмери прокомментировал поражение от «Ливерпуля»
01:36 · Англия. Премьер-лига
Слот оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой»
01:19 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер высказался о шансах «Ливерпуля» на чемпионство
01:01 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот повторил достижение Анчелотти 15-летней давности 1
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» рванул в отрыв после победы над «Астон Виллой» 1
00:54 · Англия. Премьер-лига
Салах – первый игрок топ-5 лиг, оформивший 10+10 в текущем сезоне 1
Все новости