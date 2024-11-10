«Манчестер Юнайтед» объявил состав на последний матч перед приходом Аморима

В понедельник на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» начнёт работать Рубен Аморим, а пока что команда под руководством Руда ван Нистелроя сыграет против «Лестера». Нидерландец включил в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Далот, де Лигт, Мартинес, Мазрауи, Каземиро, Угарте, Фернандеш, Диалло, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.