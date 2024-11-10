«Реал» активизировал переговоры по игроку «Ливерпуля»

Всё идёт к тому, что защитник Трент Александер-Арнольд продолжит карьеру в Испании. Как сообщает издание Marca, переговоры по английскому футболисту активизировал «Реал».

Действующий контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025, то есть следующим летом футболист может уйти в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее появлялась информация о том, что перейти в «Реал» Трента уговаривает Джуд Беллингем. Футболисты находятся в хороших отношениях.

Трент Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». За родной клуб защитник провёл 325 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 83 голевых паса на партнёров.