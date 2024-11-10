Конате: «В конце сезона сможем оценить, как Слот повлиял на нас»

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате ответил на вопрос об изменениях, которые внёс в игру главный тренер Арне Слот.

«Просто посмотрите наши результаты, мы начали сезон очень хорошо, но я не хочу оказывать слишком большое давление на него. Сейчас только начало сезона, нам просто нужно работать и становиться лучше день за днем. В конце сезона мы сможем оценить, как Слот повлиял на нас», - цитирует Конате пресс-служба «Ливерпуля».

После 11 туров подопечные Слота занимают второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» составляет пять зачётных баллов.