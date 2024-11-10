Слот ответил на вопрос о вратарской позиции «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о вратарской позиции.

«Для начала Алиссону нужно полностью восстановиться от травмы и набрать форму, я всегда говорил, если он будет в оптимальных кондициях, то будет первым номером. Нельзя не отметить и Келлехера, он показал невероятную игру и в прошлом сезоне, и в этом, но как только Алиссон вернётся в строй, то станет первым выбором», - цитирует Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Ранее Слот уже отвечал на вопрос о возвращении Алиссона в строй, но точных сроков голландский специалист не назвал. В последний раз бразильский голкипер появлялся на поле в первых числах октября.