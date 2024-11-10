Вингер «Челси» Мадуэке – о своей игре: «Я могу гораздо лучше»

Футболист лондонского «Челси» Нони Мадуэке оценил свою игру в текущем сезоне.

22-летний вингер пробился в стартовый состав «синих» и отметился пятью забитыми голами в 12 поединках нынешней кампании.

«Пока что для меня всё складывается удачно, но я могу играть намного, намного лучше. Мне ещё предстоит многого достичь. Но я доволен положением команды, всем нашим коллективом», – приводит журналист Киран Джилл слова Мадуэке.

В воскресенье «Челси» примет в родных стенах «Арсенал». Дерби стартует в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент команда Энцо Марески занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 18 набранными очками при десяти сыгранных матчах.