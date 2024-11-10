Салах обошёл Анри по ассистам в Премьер-лиге

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает стремительный подъём в исторических рейтингах Премьер-лиги.

Результативная передача и гол египтянина помогли команде Арне Слота обыграть «Астон Виллу» в субботнем матче чемпионата Англии (2:0). На счету Салаха уже 75 ассистов в Премьер-лиге за всю карьеру – он обошёл по этому показателю легендарного экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри (74).

Лидер атаки «Ливерпуля» располагается на 13-й строчке в списке лучших ассистентов АПЛ всех времён. Лидерство сохраняет Райан Гиггз – 162. Среди действующих футболистов Салаха опережают только Кевин де Брёйне (113), Джеймс Милнер (89) и Кристиан Эриксен (76).