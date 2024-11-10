«Бавария» пыталась перехватить молодую звезду, которую подписал «Челси»

«Бавария» предприняла попытку перехватить у «Челси» Эстевао Виллиана, но потерпела неудачу.

Бразильский вингер перейдёт из «Палмейраса» в лондонский клуб в июле 2025 года – на тот момент вундеркинду уже исполнится 18 лет. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» пыталась перехватить Эстевао у «синих» минувшим летом, прежде чем подписать Майкла Олисе. Мюнхенский гранд даже выразил готовность заплатить «Палмейрасу» более высокую фиксированную сумму за Виллиана, чем «Челси», однако к тому моменту игрок уже вёл продвинутые переговоры с лондонцами и был настроен на переезд в Англию.

17-летний талант отметился 12 голами и восемью результативными передачами в 27 матчах нынешнего розыгрыша бразильской Серии А. За сборную Бразилии футболист успел сыграть дважды.