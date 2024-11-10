Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи может перебраться в европейский топ-клуб в следующем году.

Благодаря уверенным выступлениям в Серии А хавбек пробился в основу сборной Италии. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, в гонке за Риччи участвуют мадридский «Реал», «Манчестере Сити» и лондонский «Челси». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 40 млн евро.

Самуэле Риччи принял участие в 14 матчах «Торино» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. За итальянскую национальную команду 23-летний футболист сыграл шесть раз, включая четыре встречи нынешнего розыгрыша Лиги наций.