«Я предпочёл страсть деньгам»: Де Дзерби сказал игрокам «Марселя», что мог возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби испытывает трудности в своей нынешней должности.

После поражения от «Осера» (1:3) специалист открыто заявил журналистам, что готов уйти в отставку, если руководство «Марселя» видит в нём проблему. Кроме того, согласно сведениям L'Equipe, по окончании того же матча де Дзерби заявил игрокам, что мог работать в «Манчестер Юнайтед»: «Сейчас я мог быть там, но я поставил страсть выше денег. Я приехал сюда за страстью», – сказал итальянец команде.

Роберто де Дзерби фигурировал в числе потенциальных сменщиков Эрика тен Хага, ещё когда возглавлял «Брайтон». Пост в «Марселе» наставник занял перед началом текущего сезона.